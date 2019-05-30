Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler vuruldu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:36 Kaynak: AA
PKK, Metina, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:20:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]