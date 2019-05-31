Irak'ın kuzeyine hava harekatı
9 dakika önce
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Pençe Harekatı kapsamında Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK
tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı
resmi Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
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