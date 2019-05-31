Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:56 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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