Irak'ın kuzeyine hava harekatı
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:56 Kaynak: İHA
tarafından yapılan açıklamada; Pençe Harekatı kapsamında Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK
tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
(İHA)
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