Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:54 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK
'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi