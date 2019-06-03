Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:25 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.
Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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