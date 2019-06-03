Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.
Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Zap bölgesi, Irak, Güncel
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