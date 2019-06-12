Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

4 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'na koordineli olarak Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'na koordineli olarak Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Metina, Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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