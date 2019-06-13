Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:44 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu
RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza
Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!