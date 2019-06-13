Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:44 Kaynak: AA
mühimmat, PKK, hava harekatı, ırak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]