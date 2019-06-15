Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, Güncel
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