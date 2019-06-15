Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
: Irak
kuzeyi Hakurk
'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK
'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.
(İHA)
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