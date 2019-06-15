Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:44 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.
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