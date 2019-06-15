Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

48 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:44 Kaynak: AA
PKK, Irak, Güncel
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