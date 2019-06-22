Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

27 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:02 Kaynak: AA
Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi Nuri Şahin'den derbi itirafı: Keşke oynasaydım diyebilirim Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:29:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]