Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

46 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:47 Kaynak: AA
PKK, Irak, Güncel
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