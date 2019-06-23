Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:47 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK
tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu.
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