Irak'ın kuzeyine hava harekatı
40 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada" Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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