Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

40 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada" Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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