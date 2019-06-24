Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları yapıldı.
Harekatlarda PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:58 Kaynak: AA
PKK, Irak, Güncel
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