Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:59 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK
'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatı düzenlendi.
Harekat kapsamında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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