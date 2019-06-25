Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi, iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu harekat kapsamında, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9 olduğu belirtildi.
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