Irak'ın kuzeyine hava harekatı
56 dakika önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:20 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla, bölücü terör örgütü PKK
tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti
"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı
Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok
Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu