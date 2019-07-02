Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:38 Kaynak: AA
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