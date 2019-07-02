Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:38 Kaynak: AA
kuzeyindeki Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
BM, terör örgütü YPG/PKK ile resmi törenle anlaşma imzaladı
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti