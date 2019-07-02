Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
(İHA)
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