Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

54 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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