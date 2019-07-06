Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
(İHA)
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