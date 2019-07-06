Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

16 dakika önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:22 
Zap bölgesi, Irak, Ekonomi
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