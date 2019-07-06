Irak'ın kuzeyine hava harekatı
16 dakika önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:22
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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