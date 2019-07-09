Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:46 Kaynak: AA
Metina, Irak, Güncel
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