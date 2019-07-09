Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:46 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina
bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK
tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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