Irak'ın kuzeyine hava harekatı
3 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:08 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Bölücü terör örgütü PKK
tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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