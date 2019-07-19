Irak'ın kuzeyine hava harekatı
40 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:00 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Metina
ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK
tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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