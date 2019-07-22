Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:23 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK
'lı teröristlere yönelik, Hava Kuvvetlerince harekat icra edildi.
8 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.
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