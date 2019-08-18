Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:44 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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