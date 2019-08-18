Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor Hakkari'de İHA alarmı: Ateş açılınca gözden kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 13:31:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]