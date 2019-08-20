Irak'ın kuzeyine hava harekatı
50 dakika önce
Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli olarak düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Metina
bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli olarak düzenlenen hava harekatında PKK
'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:04
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