Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika Ekonomi Haber

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

50 dakika önce

Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli olarak düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]
Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli olarak düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Metina, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı
Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş Diyanet'ten umre fiyatlarında büyük kampanya

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:55:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]