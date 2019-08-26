Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu.

Harekatta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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