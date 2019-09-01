Irak'ın kuzeyine hava harekatı
4 saat önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Vedat Muriqi milli takıma davet edildi Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti getirdi Irak'ta DEAŞ, ineklerin üzerine bomba yükleyerek saldırdı Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması