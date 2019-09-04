Irak'ın kuzeyine hava harekatı
2 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:26 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenli bölge görüşmeleri devam ederken, ABD 700 teröristi eğitti Barzani'den korkutan DEAŞ açıklaması: Eylemlerine yeniden başladı Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor