Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

2 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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