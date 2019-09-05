Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

2 saat önce

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e gerçekleştirilen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e gerçekleştirilen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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