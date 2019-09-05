Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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