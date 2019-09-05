Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)