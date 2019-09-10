Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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