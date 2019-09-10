Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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