Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:30 
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