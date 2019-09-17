Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:30
Kulp'taki saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Ekmen patlama anını anlattı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Belediye meclisinde PKK'yı kınama önergesi reddedildi" iddialarına yanıt verdi PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi PKK ile ÖSO arasında çatışma: Sızma girişimi püskürtüldü