Irak'ın kuzeyine hava harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi