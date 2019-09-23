Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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