Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.