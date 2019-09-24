Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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