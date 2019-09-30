Irak'ın kuzeyine hava harekatı
41 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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