Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

41 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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