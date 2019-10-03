Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:40 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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