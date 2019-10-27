Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

1 saat önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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