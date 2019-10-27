Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

31 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil Dağı, Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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