Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA