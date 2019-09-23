Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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