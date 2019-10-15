Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasını önlemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmasına yönelik operasyonlarını da aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

BARIŞ PINARI HAREKATINDA 595 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı da planlandığı şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 9 Ekim'de başlayan harekatta etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 595 olduğunu açıklamıştı.

MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu

Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
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