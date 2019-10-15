Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
(Mehmet Kalay/İHA)
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