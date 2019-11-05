Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Amerikan askeri yetkililerden DEAŞ iddiası: Irak'ın kuzeyinde kendilerine güvenli bölge buldular

Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız"

Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var