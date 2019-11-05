Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
(Mehmet Kalay/İHA)
Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı Amerikan askeri yetkililerden DEAŞ iddiası: Irak'ın kuzeyinde kendilerine güvenli bölge buldular Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var