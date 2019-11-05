Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
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