Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB),  Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."


Haber:   Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
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