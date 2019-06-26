Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -
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