Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

(Mehmet Kalay - Utku Şimşek/İHA)