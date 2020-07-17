Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
(Mehmet Kalay - Utku Şimşek/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:19 Kaynak: İHA
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