Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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