Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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