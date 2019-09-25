Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)