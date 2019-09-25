Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

17 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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