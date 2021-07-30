Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 40'a yakın hedef imha edildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 40'a yakın hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 40'a yakın hedef imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, PKK'ya ait sözde karargah yerleri, sığınak ve mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 40'a yakın hedef imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, PKK'ya ait sözde karargah yerleri, sığınak ve mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Kandil, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara Hakurk , Zap bölgelerinde teröristlerin kullandığı hedeflere dün hava harekatı gerçekleştirdi. Harekatta PKK'lı teröristlere ait 40'a yakın barınak, sığınak, mağara ve mühimmat deposu imha edildi. Harekata ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlenmiştir. Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur" denildi. ANKARA,



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