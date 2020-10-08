Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
08.10.2020 22:14
Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında, Irak'ın Kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında, Irak'ın Kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-KaplanOperasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
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